Джейлен Брансон боднул Эндрю Нембхарда после очередного перехвата
«Индиана» закрыла серию с «Никс» в шестом матче – 125:108.
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон совершил 5 потерь, несколько раз допустив ошибки против назойливой защиты хозяев.
После одного из эпизодов, завершившегося перехватом защитника «Индианы» Эндрю Нембхарда, Брансон боднул его головой, направляясь в атаку.
У Нембхарда 6 перехватов в 6-й игре.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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