Джейлен Брансон боднул Эндрю Нембхарда после очередного перехвата

«Индиана» закрыла серию с «Никс» в шестом матче – 125:108.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон совершил 5 потерь, несколько раз допустив ошибки против назойливой защиты хозяев.

После одного из эпизодов, завершившегося перехватом защитника «Индианы» Эндрю Нембхарда, Брансон боднул его головой, направляясь в атаку.

У Нембхарда 6 перехватов в 6-й игре.