Джейлен Брансон вышел на 6-е место в истории «Никс» по очкам в плей-офф в свой 3-й сезон в команде

Джейлен Брансон продолжает работать над своим наследием в «Нью-Йорке».

Разыгрывающий проводит 3-й сезон и 3-й плей-офф в команде и впервые добрался до финала конференции. После победы над «Индианой» в 5-м матче Брансон (1236 очков) обогнал форварда Билла Брэдли (1222) и вышел на 6-е место в истории по количеству очков в плей-офф за «Никс». Брэдли отыграл 10 сезонов в команде.

Впереди – форвард Дэйв Дебушер, за плечами которого 6 лет в «Нью-Йорке».

Успешная игра команды с выходом в финал с учетом средних показателей Брансона в этом плей-офф (30,1 очка) может теоретически вывести его на 3-е место уже в этом году.