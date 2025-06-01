Тайриз Халибертон и Паскаль Сиакам набрали 52 очка в 6-м матче с «Никс»
«Индиана» закрыла серию в шестом матче – 125:108.
У лидеров команды 52 очка на двоих.
Паскаль Сиакам набрал 31 очко, 10 из 18 с игры, 5 подборов, 3 передачи и 3 блока.
На счету Тайриза Халибертона 21 очко, 9 из 17 с игры, 13 передач, 5 подборов, 3 перехвата и 1 блок.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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