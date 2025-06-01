Тайриз Халибертон и Паскаль Сиакам набрали 52 очка в 6-м матче с «Никс»

«Индиана» закрыла серию в шестом матче – 125:108.

У лидеров команды 52 очка на двоих.

Паскаль Сиакам набрал 31 очко, 10 из 18 с игры, 5 подборов, 3 передачи и 3 блока.

На счету Тайриза Халибертона 21 очко, 9 из 17 с игры, 13 передач, 5 подборов, 3 перехвата и 1 блок.