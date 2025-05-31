«Фенербахче» может подписать Данте Экзама

Данте Экзам может вернуться в Европу.

Чемпион Евролиги, турецкий «Фенербахче » проявляет серьезный интерес к разыгрывающему «Далласа » Данте Экзаму .

Контракт австралийского защитника с «Мэверикс» истекает по окончании текущего сезона. Экзам провел в этом сезоне 22 матча, набирая в среднем 8,5 очка, 1,7 подбора и 2,8 передачи.