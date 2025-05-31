«Фенербахче» может подписать Данте Экзама
Данте Экзам может вернуться в Европу.
Чемпион Евролиги, турецкий «Фенербахче» проявляет серьезный интерес к разыгрывающему «Далласа» Данте Экзаму.
Контракт австралийского защитника с «Мэверикс» истекает по окончании текущего сезона. Экзам провел в этом сезоне 22 матча, набирая в среднем 8,5 очка, 1,7 подбора и 2,8 передачи.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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