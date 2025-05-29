Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Тофаш» выиграл у «Бахчешехира», «Фенербахче» разгромил «Тюрк Телеком»

Сегодня, 29 мая, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.

В первых матчах серий «Тофаш» выиграл у «Бахчешехира», «Фенербахче» разгромил «Тюрк Телеком». Чемпионат Турции 1/4 финала (до 2 побед) «Тофаш» ведет в серии – 1-0. «Фенербахче» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.