Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Тофаш» выиграл у «Бахчешехира», «Фенербахче» разгромил «Тюрк Телеком»
Сегодня, 29 мая, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.
В первых матчах серий «Тофаш» выиграл у «Бахчешехира», «Фенербахче» разгромил «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
1/4 финала (до 2 побед)
«Тофаш» ведет в серии – 1-0.
«Фенербахче» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3764 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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