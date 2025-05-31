Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Тюрк Телеком» победил «Фенербахче» в овертайме, «Бахчешехир» выиграл у «Тофаша»
Сегодня, 31 мая, в чемпионате Турции прошли два матча 1/4 плей-офф.
«Тюрк Телеком» победил «Фенербахче» в овертайме (85:77, 1-1), «Бахчешехир» выиграл у «Тофаша» (75:65, 1-1).
Чемпионат Турции
1/4 финала (до 2 побед)
Вторые матчи
В серии ничья – 1-1.
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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