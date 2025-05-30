Тарик Биберович не смог самостоятельно покинуть площадку после травмы колена
Форварду «Фенербахче» понадобилась посторонняя помощь.
В первом матче серии плей-офф чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Тюрк Телеком» (89:68) Биберович поскользнулся, чрезмерно выгнув колено. Игрок не мог встать, пока его не помогли увести партнер по команде Николо Мелли и медицинский персонал.
24-летний игрок набрал 15 очков в полуфинале Евролиги против «Панатинаикоса» (82:76), чем помог «Фенербахче» пройти дальше. В финале против «Монако» (81:70) Биберович отметился 3 очками.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketnews
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