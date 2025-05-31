Марко Гудурич близок к переходу из «Фенербахче» в «Милан»

Марко Гудурич и «Милан» близки к соглашению.

Итальянский клуб сделал защитнику «Фенербахче» предложение, от которого «трудно отказаться», сообщает Meridian Sport.

По информации СМИ, «Милан » предлагает Гудуричу (30 лет, 198 см) трехлетний контракт с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон.

Соглашение Гудурича с «Фенербахче » рассчитано до 2026 года, но игрок имеет право выйти из контракта по окончании сезона. «Панатинаикос» и «Црвена Звезда» также заинтересованы в сербском защитнике и следят за его ситуацией, сообщает Eurohoops.

В прошедшем сезоне Евролиги Гудурич набирал 10,9 очка, 2,6 подбора и 3,1 передачи за 22 минуты на площадке в среднем за матч.