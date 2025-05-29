Александр Щербенев: «Матчи в Москве будут еще более напряженные»
Александр Щербенев прокомментировал победу над ЦСКА во 2-м матче финальной серии.
«Очень рад, что выиграли и сравняли счет в серии. Уверенно победили за счет того, что сконцентрированно играли все 40 минут, а наши болельщики великолепно поддерживали и гнали нас вперед.
Теперь серия переезжает в Москву. Думаю, что эти игры будут еще более напряженные. Будем настраиваться на следующий матч, чтобы сделать все для победы», – сказал защитник «Зенита».
Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 86:70 (1-1).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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