Пол Пирс об увольнении Уилли Грина: «У него так и не было здорового состава, не было нормального шанса. Его сделали стрелочником»

Пол Пирс поддержал уволенного из «Пеликанс» Уилли Грина.

Прославленный игрок НБА Пол Пирс отреагировал на увольнение Уилли Грина с поста главного тренера «Пеликанс».

«У него так и не было здорового состава, не было нормального шанса. Последние три-четыре года они имели дело с постоянными травмами Зайона . Обменяли Ингрэма, избавились от Си Джей Макколлума. Потом Деджонте получил травму. У Грина не было возможности показать себя в нормальных условиях.

Они сделали его стрелочником. «Пеликанс» стоит присмотреться к тем, кто стоит выше него, потому что не Уилли Грин собирал эту команду. Он не может контролировать получение игроками травм», – считает эксперт.