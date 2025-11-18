Пол Пирс об увольнении Уилли Грина: «У него так и не было здорового состава, не было нормального шанса. Его сделали стрелочником»
Пол Пирс поддержал уволенного из «Пеликанс» Уилли Грина.
Прославленный игрок НБА Пол Пирс отреагировал на увольнение Уилли Грина с поста главного тренера «Пеликанс».
«У него так и не было здорового состава, не было нормального шанса. Последние три-четыре года они имели дело с постоянными травмами Зайона. Обменяли Ингрэма, избавились от Си Джей Макколлума. Потом Деджонте получил травму. У Грина не было возможности показать себя в нормальных условиях.
Они сделали его стрелочником. «Пеликанс» стоит присмотреться к тем, кто стоит выше него, потому что не Уилли Грин собирал эту команду. Он не может контролировать получение игроками травм», – считает эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости