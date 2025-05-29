Антон Астапкович о 2-м матче: «ЦСКА не хватило агрессии»

Антон Астапкович заявил, что ЦСКА не хватило агрессии во 2-м матче с «Зенитом».

- Вам приходилось держать Бэйкона. Насколько это тяжело?

– Удержать Бэйкона - это, скорее, командная работа. Не лично моя.

- Были близки к тому чтобы догнать «Зенит». Чего не хватило?

– Агрессии не хватило с нашей стороны. Мы пытались, они отвечали. Нам стоит над этим поработать.

- Серия переходит в Москву. Насколько фактор домашней площадки важен для ЦСКА?

– Как вы знаете, мы там не тренируемся каждый день. Фактор болельщиков будет присутствовать, но с «Зенитом» такой вариант не прокатит, - ответил форвард ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит » дома обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 86:70 (1-1).