Антон Астапкович о 2-м матче: «ЦСКА не хватило агрессии»
Антон Астапкович заявил, что ЦСКА не хватило агрессии во 2-м матче с «Зенитом».
- Вам приходилось держать Бэйкона. Насколько это тяжело?
– Удержать Бэйкона - это, скорее, командная работа. Не лично моя.
- Были близки к тому чтобы догнать «Зенит». Чего не хватило?
– Агрессии не хватило с нашей стороны. Мы пытались, они отвечали. Нам стоит над этим поработать.
- Серия переходит в Москву. Насколько фактор домашней площадки важен для ЦСКА?
– Как вы знаете, мы там не тренируемся каждый день. Фактор болельщиков будет присутствовать, но с «Зенитом» такой вариант не прокатит, - ответил форвард ЦСКА.
Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 86:70 (1-1).
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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