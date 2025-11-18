6

«Детройт» обыграл «Индиану» и одержал 10-ю победу подряд. Это лучший результат клуба с сезона-07/08

«Детройт» приближается к клубному рекорду по победам.

«Детройт» в понедельник разобрался на домашней арене с «Индианой» (127:112) и одержал 10-ю победу подряд.

Это лучший результат клуба с сезона-07/08, когда «Пистонс» выдали 11-матчевую победную серию. Рекорд «Детройта» – 13 побед подряд (1990 и 2004 годы).

«Пистонс» не помешали травмы нескольких ключевых игроков, включая Кейда Каннингема (бедро), Тобайса Харриса (голеностоп) и Осара Томпсона (голеностоп). Команда лидирует на Востоке (12-2).

У финалистов прошлого сезона «Пэйсерс» (1-13) восемь поражений подряд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДетройт
logoИндиана
logoНБА
logoКейд Каннингем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Голден Стэйт» вернулся в Топ-10, «Детройт» поднялся на 5-е место
17 ноября, 16:36
Гонка за MVP: Йокич вышел на новый уровень, Шэй и Яннис – за его спиной
17 ноября, 15:50
Кейд Каннингем подписал шестилетний контракт с Nike и получит именную модель кроссовок
17 ноября, 15:17
Главные новости
Тим Макмэн: «Кайри Ирвинг показывает отличный прогресс в восстановлении, однако его возвращение остается под вопросом по другим причинам»
34 минуты назад
Евролига. «Виллербан» принимает «Монако»
55 минут назадLive
Стефен Карри пропустит матч с «Майами» из-за травмы голеностопа
сегодня, 18:54
Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»
сегодня, 18:33
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел сохранил 1-ю строчку, Коллин Мюррэй-Бойлс ворвался в Топ-10
сегодня, 18:31
«Европейский баскетбол растет быстрее футбола, но при этом не осознает свою реальную ценность». Джордж Айвазоглу объяснил причины запуска европейского проекта НБА
сегодня, 18:10
Дрэймонд Грин о Седрике Кауарде: «Он может стать новым Каваем Ленардом»
сегодня, 17:27
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Майами», «Кливленд» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:01
Кендрик Перкинс о Зайоне Уильямсоне: «Он убийца культуры и убийца организации»
сегодня, 16:45
Беннедикт Матурин о неудачном старте «Индианы»: «Если бы у нас был результат 1-57, я бы сказал, что все плохо, но у нас 1-13»
сегодня, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после матча с УНИКСом: «Остановить Рейнольдса и Бингэма было невозможно – сегодня они доминировали»
1 минуту назад
Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»
14 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» уступил «Бешикташу», «Лондон Лайонс» играют с «Бурком» и другие матчи
25 минут назадLive
Миленко Богичевич о проблемах «Автодора» с травмами: «Психологически непросто тренироваться, когда постоянно кто-то вылетает»
57 минут назад
Василий Карасев после матча с «Автодором»: «Нужно отметить Евгения Воронова – и это вопрос к молодым. Почему человек в 39 лет может показывать такой баскетбол, а они нет?»
сегодня, 19:09
«Хапоэль Иерусалим» не готов отпускать Джареда Харпера в «Олимпиакос»
сегодня, 17:39
Виктор Павленко: «Паша Исмаилов скоро вернется на паркет»
сегодня, 16:29
Томас Эртель дебютирует за «Виллербан» в матче с «Монако»
сегодня, 15:46
Миленко Богичевич о матче с МБА-МАИ: «В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией»
сегодня, 15:02
Йовица Арсич: «УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге»
сегодня, 14:50