«Детройт» обыграл «Индиану» и одержал 10-ю победу подряд. Это лучший результат клуба с сезона-07/08

«Детройт» приближается к клубному рекорду по победам.

«Детройт» в понедельник разобрался на домашней арене с «Индианой» (127:112) и одержал 10-ю победу подряд.

Это лучший результат клуба с сезона-07/08, когда «Пистонс» выдали 11-матчевую победную серию. Рекорд «Детройта» – 13 побед подряд (1990 и 2004 годы).

«Пистонс» не помешали травмы нескольких ключевых игроков, включая Кейда Каннингема (бедро), Тобайса Харриса (голеностоп) и Осара Томпсона (голеностоп). Команда лидирует на Востоке (12-2).

У финалистов прошлого сезона «Пэйсерс» (1-13) восемь поражений подряд.