Эван Мобли совершил бросок со своей половины площадки за 9 секунд до конца четверти

Момент с Эваном Мобли стал вирусным в соцсетях.

Центровой «Кливленда » Эван Мобли принял спорное решение во время матча с «Милуоки » (118:106).

Бигмен «Кавальерс» совершил неточный бросок со своей половины площадки за 9 секунд до конца первой четверти. В итоге у «Бакс» появилась возможность для полноценной атаки.

В активе Мобли 14 очков, 6 подборов и 6 передач при 1/2 из-за дуги.