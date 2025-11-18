  • Спортс
  Кеньон Мартин считает, что Дрэймонд лишь изображает «крутого парня»: «Все его действия просчитаны»
Кеньон Мартин считает, что Дрэймонд лишь изображает «крутого парня»: «Все его действия просчитаны»

Кеньон Мартин критически отозвался о Дрэймонде Грине.

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин не готов причислить форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина к списку «крытых парней» лиги.

«Есть условные ребята вроде Зака Рэндольфа. Не могу включить в этот список Дрэймонда. Все его действия просчитаны. Дрэймонд не нападает на тех, кто способен достойно ответить.

Не было такого, чтобы кто-то нормально к нему приложился. Не было такого, чтобы он выпрыгивал под лэй-ап, а кто-то сносил его в воздухе. Никто не наступал ему на грудь», – заявил Мартин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Marcellus Wiley ‘Dat Dude TV’
