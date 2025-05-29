Хавьер Паскуаль: «Должны зацепить как минимум один матч в Москве»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА во 2-м матче финальной серии.

«В первую очередь огромная благодарность болельщикам, что были распроданы все билеты. Это была отличнейшая атмосфера и отличная игра. От начала и до самого конца мы были в деле. Соперник всегда был близко, и было довольно опасно. Но мы сумели удержать то преимущество, которое достигли в первой половине игры, и благодаря этому достигли победы.

Над чем удалось поработать после прошлой игры?

Первая игра получилась сложной. Но мы не проигрывали дома с 11 января. Следующее поражение случилось с ЦСКА в финальной серии. Конечно, это был сложный момент. Хорошо, что мы успели восстановиться психологически и физически. Мы должны быть довольны тем, как сыграли. Нас ждет поездка в Москву. Как минимум один матч мы должны там зацепить.

Вильям Оливейра сказал, что вы много анализируете с ним не только баскетбол, но и футбол. Используете ли что‑то из футбола в баскетболе?

Я люблю все виды спорта, переживаю за футбольный клуб «Зенит» и за хоккейный клуб СКА. У всех стараюсь брать лучшее, чтобы быть лучше как тренер и человек. Всегда есть детали, которые можно улучшить, отовсюду можно что‑то почерпнуть: из хоккея, футбола, волейбола, падела. Я всегда готов учиться.

Расскажите про травму Карасева. Вернется ли он к московским матчам?

Не знаю. Не могу сказать. Нужно набраться терпения. Каждый день может быть какой‑то прогресс, какие‑то новости», – сказал главный тренер «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит » дома обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 86:70 (1-1).