Томас Брайант вытолкнул Гэри Трента-младшего в первый ряд, начав перепалку
Во второй четверти матча против «Милуоки» центровой «Кливленда» Томас Брайант при борьбе за позицию вытолкнул защитника «Бакс» Гэри Трента-младшего за лицевую линию и отправил его к зрителям в первый ряд.
Началась словесная перепалка, после просмотра повтора судьи выписали Брайанту техническое замечание.
Встреча закончилась победой «Кливленда» – 118:106.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
