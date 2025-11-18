Томас Брайант вытолкнул Гэри Трента-младшего в первый ряд, начав перепалку

Во второй четверти матча против «Милуоки » центровой «Кливленда» Томас Брайант при борьбе за позицию вытолкнул защитника «Бакс» Гэри Трента-младшего за лицевую линию и отправил его к зрителям в первый ряд.

Началась словесная перепалка, после просмотра повтора судьи выписали Брайанту техническое замечание.

Встреча закончилась победой «Кливленда » – 118:106.