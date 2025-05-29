1

Андреас Пистиолис о 2-м матче финальной серии: «Начали плохо, не выполняли свой план»

Андреас Пистиолис прокомментировал поражение во 2-м матче финальной серии.

«Прежде всего поздравляю «Зенит» с победой. Также хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали на игру. К сожалению, мы не смогли подарить им тот результат, который хотели.

Сейчас счет 1–1 и ничего больше. Мы должны научиться на этом поражении и идти дальше. Для меня ключевым моментом стало начало матча. Мы начали плохо, не выполняли свой план. Можем сыграть лучше.

Сегодня не было Сергея Карасева. Насколько это стало для вас сюрпризом?

Не знаю, можно ли это назвать сюрпризом. Надеюсь, что с ним все в порядке и в ближайшее время он вернется на площадку», – сказал главный тренер ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 86:70 (1-1).

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль: «Должны зацепить как минимум один матч в Москве»
429 мая, 19:45
Единая лига ВТБ. Финал. 39 очков Бэйкона и Фрэйзера помогли «Зениту» сравнять счет в серии с ЦСКА
11929 мая, 18:20
Хавьер Паскуаль: «Очень важно выиграть второй матч – нередко именно он становится решающим»
29 мая, 14:24
«Дубай» нацелился на приобретение Алексы Аврамовича
129 мая, 09:51
Главные новости
Пятый матч между «Оклахомой» и «Миннесотой» – второй с конца по просмотрам с 2013 года
234 минуты назад
Адвокаты женщины, обвиняющей Зайона Уильямсона в изнасиловании: «Каждое из этих обвинений подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами»
448 минут назад
Демар Дерозан: «На первом ряду сидели члены банд и кричали: «Если забьешь – живым не уйдешь»
3сегодня, 09:26
Илона Корстин: «Мало кто воспитывает игроков, потому что спонсоры, город или регион постоянно требуют высокого результата»
сегодня, 08:40
Девушка, обвиняющая Зайона Уильямсона в изнасиловании, требует компенсацию в размере 18-50 млн долларов
17сегодня, 08:25
Пол Джордж: «Следующий этап эволюции для Энта – игра в посте»
6сегодня, 06:58
Кендрик Перкинс: «Я предпочту «Тандер» 2025 года нашей команде из 2012»
11сегодня, 06:40
Стивен Эй Смит: «Я даю «Нью-Йорку» ноль процентов шанса на победу над «Оклахомой»
17сегодня, 05:18
Пейдж Бекерс попала под протокол о сотрясении мозга и пропустит минимум 2 матча
сегодня, 04:52
Женская НБА. 35 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес», «Финикс» уступил «Миннесоте» и другие результаты
1сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Дрэй, я затащу». Дрэймонд Грин вспомнил о выступлении Клэя Томпсона в 6-й игре серии с «Оклахомой» 2016 года
28 минут назад
Наз Рид: «100% считаю себя игроком стартового состава»
156 минут назад
Джермейн О’Нил: «Во время драки в Детройте я защищал одноклубника. И доказал это в суде»
сегодня, 09:47
Лука Дончич помог школьной команде из Далласа попасть на Национальный кубок по футболу
1сегодня, 09:11
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бахчешехир» примет «Тофаш», «Фенербахче» встретится с «Тюрк Телеком» во 2-х матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» встретится с «Виртусом» в 1-й игре серии
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербана» примет «Элан Шалон», «Дижон» встретится с «Парижем» в решающих матчах серий
сегодня, 09:00
Единая лига ВТБ. За 3-е место. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 3-м матче серии
1сегодня, 09:00
Илона Корстин: «У меня есть все полномочия для любых решений»
сегодня, 08:33
Тим Леглер: «Майк Конли уже не может создавать моменты для партнеров»
5сегодня, 08:10