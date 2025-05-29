Андреас Пистиолис о 2-м матче финальной серии: «Начали плохо, не выполняли свой план»

Андреас Пистиолис прокомментировал поражение во 2-м матче финальной серии.

«Прежде всего поздравляю «Зенит» с победой. Также хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали на игру. К сожалению, мы не смогли подарить им тот результат, который хотели.

Сейчас счет 1–1 и ничего больше. Мы должны научиться на этом поражении и идти дальше. Для меня ключевым моментом стало начало матча. Мы начали плохо, не выполняли свой план. Можем сыграть лучше.

Сегодня не было Сергея Карасева. Насколько это стало для вас сюрпризом?

Не знаю, можно ли это назвать сюрпризом. Надеюсь, что с ним все в порядке и в ближайшее время он вернется на площадку», – сказал главный тренер ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 86:70 (1-1).