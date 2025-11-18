Граймс коснулся бросковой руки Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу
Судьи приняли спорное решение в концовке матча «Сиксерс» – «Клипперс».
Судьи, возможно, допустили ошибку в ключевой момент матча «Филадельфия» – «Клипперс» (110:108).
Защитник «Сиксерс» Квентин Граймс коснулся бросковой левой руки звезды гостей Джеймса Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу.
Также Граймс вступил в контакт с оппонентом в момент его приземления на паркет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
