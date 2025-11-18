  • Спортс
  • Блок-шоты Скотти Барнса и Брэндона Ингрэма позволили «Торонто» удержать 2-очковое преимущество на последних секундах матча против «Шарлотт»
Видео
1

Блок-шоты Скотти Барнса и Брэндона Ингрэма позволили «Торонто» удержать 2-очковое преимущество на последних секундах матча против «Шарлотт»

«Рэпторс» обыграли «Хорнетс» благодаря блок-шотам Ингрэма и Барнса.

В концовке матча против «Шарлотт» решающими для «Торонто» стали блок-шоты форвардов Скотти Барнса и Брэндона Ингрэма.

За 9 секунд до конца при счете 110:108 в пользу «Рэпторс» Ингрэм со спины заблокировал бросок из-под кольца центрового «Хорнетс» Райана Колкбреннера.

В последней атаке матча форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес смазал средний бросок, а Барнс заблокировал попытку защитника Коллина Секстона добавить мяч в кольцо после подбора.

«Торонто» выиграл в 8-й раз за последние 9 матчей – 110:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
