Андрей Воронцевич о 2-м матче: «Хотелось реабилитироваться и победить»

Андрей Воронцевич рассказал о победе над ЦСКА во 2-м матче финальной серии.

– Прежде всего, поздравление, благодарность болельщикам. Снова солд‑аут, это всегда приятно. Хотелось реабилитироваться и победить, что и показали. Готовимся к следующему матчу.

- «Зенит» хорошо двигал мяч в атаке. Как нащупали игровой ритм?

– Прежде всего, мы разбирали первый матч. Когда имеешь терпение, все получится. Все ребята молодцы, проявили себя здорово. Мне игра понравилась.

- Было несколько моментов, когда «Зенит» вынуждал ЦСКА промахиваться. Как удалось этого достичь?

– Мы защищаемся и помогаем друг другу. Когда идет обыгрыш игрока, выходит с одной стороны подстраховка, второй человек опускается вниз, третья ротация. Мы все друг за друга и за каждый сантиметр бились. Желание и слаженная работа дали свои плоды.

- Насколько важна психологическая подготовка, когда разрыв между матчами короткий?

– Конечно, прежде всего, важно не перегореть. Желание у всех большое: как у нас, так и у ЦСКА . Тренер, естественно, это понимает, уделяет больше внимание тактике. Будем тренироваться в более тактическом режиме. Когда небольшой перерыв между играми, нужно по максимуму восстановиться. Психологически не нужно перегружать. Возможно, кому‑то нужно прокричаться, побегать, у каждого своя работа. Со своей стороны скажу, что просто настраиваться нужно так, что мы должны оставаться вместе, что бы ни происходило, - сказал форвард «Зенита ».

Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 86:70 (1-1).