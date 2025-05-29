«Вспомните, что помогло вам выйти в финал Востока». Мэджик Джонсон советует «Никс» вернуть Джоша Харта в стартовую пятерку
Мэджик Джонсон дал совет «Никс» по поводу стартовой пятерки.
«Обращаюсь к «Нью-Йорк Никс»: вспомните, что помогло вам выйти в финал Восточной конференции, а именно наличие Джоша Харта в стартовой пятерке», – написал пятикратный чемпион НБА в соцсети.
Сегодня «Нью-Йорк» примет «Индиану» в 5-м матче финальной серии Восточной конференции (1-3).
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Мэджика Джонсона в соцсети X
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