«Вспомните, что помогло вам выйти в финал Востока». Мэджик Джонсон советует «Никс» вернуть Джоша Харта в стартовую пятерку

Мэджик Джонсон дал совет «Никс» по поводу стартовой пятерки.

«Обращаюсь к «Нью-Йорк Никс»: вспомните, что помогло вам выйти в финал Восточной конференции, а именно наличие Джоша Харта в стартовой пятерке», – написал пятикратный чемпион НБА в соцсети.

Сегодня «Нью-Йорк» примет «Индиану» в 5-м матче финальной серии Восточной конференции (1-3).