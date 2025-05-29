Мэджик Джонсон: «Хочу извиниться перед «Оклахомой» за недооценку»
Легендарный разыгрывающий прогнозировал финал – «Миннесота» – «Нью-Йорк». «Оклахома» выбила «Тимбервулвз» в 5 матчах. «Индиана» близка к победе над «Никс» (3-1).
«Хочу извиниться перед «Оклахомой» за недооценку и за то, что не верил в их способность бороться за титул.
Фанатам «Тандер» нужно встретить овацией их генменеджера Сэма Прести за создание такой команды.
Поздравляю бывшего игрока «Лейкерс» и чемпиона НБА Алекса Карузо, который выходит в очередной финал.
Поздравляю и Шэя Гилджес-Александера, который выиграл трофей, названный в мою честь. Мне нравится, как он доминирует на площадке и при этом ведет себя скромно за ее пределами.
А «Никс» пора вернуться к тому, что привело их в финал Востока – Джошу Харту в стартовой пятерке», – написал Джонсон в соцсетях.