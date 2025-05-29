Мэджик Джонсон: «Хочу извиниться перед «Оклахомой» за недооценку»

Мэджик Джонсон признал свою ошибку.

Легендарный разыгрывающий прогнозировал финал – «Миннесота » – «Нью-Йорк ». «Оклахома» выбила «Тимбервулвз» в 5 матчах. «Индиана» близка к победе над «Никс» (3-1).

«Хочу извиниться перед «Оклахомой» за недооценку и за то, что не верил в их способность бороться за титул.

Фанатам «Тандер» нужно встретить овацией их генменеджера Сэма Прести за создание такой команды.

Поздравляю бывшего игрока «Лейкерс» и чемпиона НБА Алекса Карузо, который выходит в очередной финал.

Поздравляю и Шэя Гилджес-Александера , который выиграл трофей, названный в мою честь. Мне нравится, как он доминирует на площадке и при этом ведет себя скромно за ее пределами.

А «Никс» пора вернуться к тому, что привело их в финал Востока – Джошу Харту в стартовой пятерке», – написал Джонсон в соцсетях.