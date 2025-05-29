Финальная серия плей-офф НБА начнется 5 июня
Опубликовано расписание матчей финальной серии плей-офф НБА 2025 года.
Первый матч финальной серии состоится в Оклахома-Сити 5 июня и будет показан на канале ABC.
Первым финалистом стала «Оклахома», одержавшая уверенную победу над «Миннесотой» в финале Западной конференции со счетом 4-1. Ее соперником станет победитель финала Восточной конференции «Индиана» – «Нью-Йорк» (3-1).
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости