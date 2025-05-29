Финальная серия плей-офф НБА начнется 5 июня

Опубликовано расписание матчей финальной серии плей-офф НБА 2025 года.

Первый матч финальной серии состоится в Оклахома-Сити 5 июня и будет показан на канале ABC.

Первым финалистом стала «Оклахома», одержавшая уверенную победу над «Миннесотой» в финале Западной конференции со счетом 4-1. Ее соперником станет победитель финала Восточной конференции «Индиана » – «Нью-Йорк » (3-1).