Эксперт Майк Гринберг: «Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции»
Майк Гринберг заявил, что не потерпит критики в адрес Джейлена Брансона.
«Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции.
Теперь, когда они столкнулись с командой, которая намного глубже и намного лучше, и Брансон почему-то не может вытащить их наверх, мы решили, что это его вина. Это сводит меня с ума», – заявил эксперт ESPN.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости