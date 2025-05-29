Эксперт Майк Гринберг: «Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции»

Майк Гринберг заявил, что не потерпит критики в адрес Джейлена Брансона.

«Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции.

Теперь, когда они столкнулись с командой, которая намного глубже и намного лучше, и Брансон почему-то не может вытащить их наверх, мы решили, что это его вина. Это сводит меня с ума», – заявил эксперт ESPN.