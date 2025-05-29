Энтони Эдвардс о непопадании в финал второй год подряд: «Не понимаю, почему это должно быть обидно»

Энтони Эдвардс не переживает из-за непопадания в финал второй год подряд.

Репортер: «Насколько обидно не попадать в финальную серию НБА два года подряд?»

Эдвардс : «Это здорово. Не понимаю, почему это должно быть обидно. По-моему, это здорово. Мне 23 года. Мне больше обидно за Майка Конли . Мы пытались в прошлом году, пытались в этом и попытаемся в следующем. Но «обидно» – это неподходящее слово. Я в порядке».

Эдвардс и «Тимбервулвз» стали первой командой, проигравшей два финала Западной конференции подряд со времен «Санз» Стива Нэша (2005 и 2006).