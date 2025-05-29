Энтони Эдвардс о непопадании в финал второй год подряд: «Не понимаю, почему это должно быть обидно»
Энтони Эдвардс не переживает из-за непопадания в финал второй год подряд.
Репортер: «Насколько обидно не попадать в финальную серию НБА два года подряд?»
Эдвардс: «Это здорово. Не понимаю, почему это должно быть обидно. По-моему, это здорово. Мне 23 года. Мне больше обидно за Майка Конли. Мы пытались в прошлом году, пытались в этом и попытаемся в следующем. Но «обидно» – это неподходящее слово. Я в порядке».
Эдвардс и «Тимбервулвз» стали первой командой, проигравшей два финала Западной конференции подряд со времен «Санз» Стива Нэша (2005 и 2006).
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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