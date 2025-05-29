Энтони Эдвардс: «Пока что меня все вдохновляет, мне 23 года, этим летом никто не будет работать усерднее меня»
Энтони Эдвардс не унывает после поражения в финале Запада.
«Миннесота» уступила фавориту сезона «Оклахоме» в пяти матчах.
«Пока меня все происходящее вдохновляет. Мне 23. Я еще много раз смогу это повторить. Единственное, что меня огорчает, это уходящее время Майка Конли.
«Оклахома» бросила против нас «маленькую» пятерку. Они организовали давление, которое выбило из зоны комфорта.
Они были лучшей командой в этом году. Честно побили нас, вмазали в челюсть. Мы проиграли, это все, что имеет значение.
Этим летом никто не будет работать усерднее меня, в этом я уверен точно», – заключил защитник.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
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