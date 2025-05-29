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Крис Финч: «Наш успешный отрезок можно повторить. У нас есть молодежь, которая хочет показать себя и помочь команде»

Крис Финч подвел итог плей-офф «Миннесоты».

Команда во второй раз подряд дошла до финала конференции и снова уступила 1-4.

«Тимбервулвз» долгое время сыгрывались новым составом, но закончили регулярный сезон серией 26-5 и прошли первые два раунда с результатом 4-1, выбив «Лейкерс» и «Голден Стэйт».

«Этот удачный отрезок можно повторить. У нас в составе есть молодые парни, которые очень хотят показать себя и помочь команде.

«Оклахома» играла лучше. Они были лучше. Серию выиграла лучшая команда.

В последнем матче мы начали мазать с самого начала, пропускать рывки соперника и потеряли внутреннюю собранность. Все начали пытаться действовать самостоятельно.

На одной стороне площадке была армия, жесткая, настойчивая, атлетичная. Они забирали у нас мяч в тесноте. В каждом проигранном матче у нас было 18-20 потерь.

Энтони Эдвардсу нужно будет научиться играть в такой обстановке, когда его держат так жестко и плотно. Ему было очень тяжело в этой серии. Мне надо помочь ему адаптироваться. Это наша общая задача.

Майк Конли (37 лет) очень расстроен, мы хотели пройти как можно дальше ради него.

Горжусь сезоном в целом. Парни не опускали руки, не отворачивались от команды и от меня», – заключил главный тренер «Миннесоты».

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3765 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Миннесоты»
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