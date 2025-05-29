Джей Уильямс: «Объединение с Кевином Дюрэнтом значительно повысило бы баскетбольный IQ Энтони Эдвардса»
Джей Уильямс высказался о возможном объединении Эдвардса и Дюрэнта.
«Мне нравится, как играет Энтони Эдвардс. Я его большой поклонник. У него есть страсть, у него есть стиль, но временами его баскетбольный IQ кажется низким.
Он играет на инстинктах. Во многом это из-за защиты «Оклахомы», а также из-за того, что ему всего 23 года и он провел в университете один год. Я считаю, что ему надо посвятить себя процессу взросления и повышению баскетбольного IQ.
Возможно, объединение с Кевином Дюрэнтом было бы одним из лучших вариантов. Это значительно повысило бы его баскетбольный IQ», – сказал эксперт ESPN.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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