Энтони Эдвардс: «Они вышли готовыми играть, а мы – нет»

Энтони Эдвардс прокомментировал поражение в 5-м матче с «Оклахомой».

«Тимбервулвз» уступили на 30 очков (94:124).

«Они вышли готовыми играть, а мы – нет. Тут нечего анализировать, им удалось сделать все необходимое для победы.

Не знаю, как так получилось, но они доминировали со старта. Отдаю им должное.

Пока не знаю, что можно из этого вынести для себя. Это хороший вопрос», – заключил Эдвардс на пресс-конференции.