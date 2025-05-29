20

Энтони Эдвардс: «Они вышли готовыми играть, а мы – нет»

Энтони Эдвардс прокомментировал поражение в 5-м матче с «Оклахомой».

«Тимбервулвз» уступили на 30 очков (94:124).

«Они вышли готовыми играть, а мы – нет. Тут нечего анализировать, им удалось сделать все необходимое для победы.

Не знаю, как так получилось, но они доминировали со старта. Отдаю им должное.

Пока не знаю, что можно из этого вынести для себя. Это хороший вопрос», – заключил Эдвардс на пресс-конференции.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3762 голоса
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА плей-офф
logoМиннесота
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс поздравил «Оклахому» с выходом в финал
1029 мая, 03:18Видео
Патрик Беверли: «Гилджес-Александер отказался пожать мне руку, потому что на мне была майка Эдвардса»
1028 мая, 15:34
Игорь Знаменский: «Ставлю пару Эдвардса и Рэндла выше, чем пару Шэй – Джей-Даб»
1127 мая, 17:19
Главные новости
Пятый матч между «Оклахомой» и «Миннесотой» – второй с конца по просмотрам с 2013 года
228 минут назад
Адвокаты женщины, обвиняющей Зайона Уильямсона в изнасиловании: «Каждое из этих обвинений подтверждается показаниями свидетелей и доказательствами»
442 минуты назад
Демар Дерозан: «На первом ряду сидели члены банд и кричали: «Если забьешь – живым не уйдешь»
3сегодня, 09:26
Илона Корстин: «Мало кто воспитывает игроков, потому что спонсоры, город или регион постоянно требуют высокого результата»
сегодня, 08:40
Девушка, обвиняющая Зайона Уильямсона в изнасиловании, требует компенсацию в размере 18-50 млн долларов
17сегодня, 08:25
Пол Джордж: «Следующий этап эволюции для Энта – игра в посте»
6сегодня, 06:58
Кендрик Перкинс: «Я предпочту «Тандер» 2025 года нашей команде из 2012»
11сегодня, 06:40
Стивен Эй Смит: «Я даю «Нью-Йорку» ноль процентов шанса на победу над «Оклахомой»
17сегодня, 05:18
Пейдж Бекерс попала под протокол о сотрясении мозга и пропустит минимум 2 матча
сегодня, 04:52
Женская НБА. 35 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес», «Финикс» уступил «Миннесоте» и другие результаты
1сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Дрэй, я затащу». Дрэймонд Грин вспомнил о выступлении Клэя Томпсона в 6-й игре серии с «Оклахомой» 2016 года
22 минуты назад
Наз Рид: «100% считаю себя игроком стартового состава»
150 минут назад
Джермейн О’Нил: «Во время драки в Детройте я защищал одноклубника. И доказал это в суде»
сегодня, 09:47
Лука Дончич помог школьной команде из Далласа попасть на Национальный кубок по футболу
1сегодня, 09:11
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бахчешехир» примет «Тофаш», «Фенербахче» встретится с «Тюрк Телеком» во 2-х матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» встретится с «Виртусом» в 1-й игре серии
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербана» примет «Элан Шалон», «Дижон» встретится с «Парижем» в решающих матчах серий
сегодня, 09:00
Единая лига ВТБ. За 3-е место. «Локомотив-Кубань» примет УНИКС в 3-м матче серии
1сегодня, 09:00
Илона Корстин: «У меня есть все полномочия для любых решений»
сегодня, 08:33
Тим Леглер: «Майк Конли уже не может создавать моменты для партнеров»
5сегодня, 08:10