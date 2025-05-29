Доминик Уилкинс: «Если Майкл Джордан согласился работать на NBC, это должен быть огромный гонорар»

Доминик Уилкинс был шокирован тем, что Майкл Джордан согласился работать на NBC.

«Я был шокирован.

И я знаю одно: если Джордан согласился, это должен быть огромный гонорар. Огромный. Я видел некоторые слухи, и я такой: «Я все понял», – рассказал 9-кратный участник Матча всех звезд НБА, ныне вице-президент «Атланты» по баскетбольным операциям.

Легенда «Чикаго» Майкл Джордан в следующем сезоне присоединится к телекомпании NBC в качестве специального автора для освещения матчей НБА .