Доминик Уилкинс: «Если Майкл Джордан согласился работать на NBC, это должен быть огромный гонорар»
Доминик Уилкинс был шокирован тем, что Майкл Джордан согласился работать на NBC.
«Я был шокирован.
И я знаю одно: если Джордан согласился, это должен быть огромный гонорар. Огромный. Я видел некоторые слухи, и я такой: «Я все понял», – рассказал 9-кратный участник Матча всех звезд НБА, ныне вице-президент «Атланты» по баскетбольным операциям.
Легенда «Чикаго» Майкл Джордан в следующем сезоне присоединится к телекомпании NBC в качестве специального автора для освещения матчей НБА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Awful Announcing
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