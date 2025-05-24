Стивен Эй Смит: «Весь негатив при обсуждении величайшего игрока НБА идет от лагеря Леброна Джеймса»

Эксперт рассказал, что о позиции Леброна Джеймса.

Оказывается, близкий круг форварда «Лейкерс» считает кощунственным, когда его ставят на второе место среди величайших игроков в истории.

«Весь негатив в спорах о величайшем игроке всех времен исходит от Леброна и его лагеря. Только от них.

Когда мы говорим, что он второй в истории, мы, по сути, признаем, что среди тысяч и тысяч игроков, выступавших в НБА с 1950 года, есть и только один игрок, которого мы однозначно ставим выше: это Майкл Джордан .

Знаете, что я однажды сказал Ричу Полу? «Вы ведете себя, будто это оскорбление». Ответ Рича Пола: «Это и есть оскорбление». Потому что именно так они и воспринимают эти дискуссии о GOAT», – рассказал Смит .