Яннис Адетокумбо – второй игрок в истории НБА, ставший MVP, лучшим защитником года и семикратным членом первой символической сборной. Первым был Майкл Джордан
Яннис Адетокумбо повторил достижение Майкла Джордана.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо стал вторым игроком в истории НБА, который получал награды MVP и «Лучший защитник года», а также семь раз был включен в первую символическую сборную лиги.
Ранее это удавалось только легенде «Чикаго» Майклу Джордану.
В первую символическую сборную этого года также вошли: Донован Митчелл («Кливленд», Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Никола Йокич («Денвер»).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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