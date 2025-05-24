Яннис Адетокумбо – второй игрок в истории НБА, ставший MVP, лучшим защитником года и семикратным членом первой символической сборной. Первым был Майкл Джордан

Яннис Адетокумбо повторил достижение Майкла Джордана.

Форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо стал вторым игроком в истории НБА , который получал награды MVP и «Лучший защитник года», а также семь раз был включен в первую символическую сборную лиги.

Ранее это удавалось только легенде «Чикаго» Майклу Джордану .

В первую символическую сборную этого года также вошли: Донован Митчелл («Кливленд», Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Джейсон Тейтум («Бостон») и Никола Йокич («Денвер»).