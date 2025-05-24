Стивен Эй Смит: «Если бы Джордан решил собрать суперкоманду, он бы выиграл 10 титулов»

Стивен Эй Смит поддержал заявление бывшего агента Майкла Джордана.

«Дэвид Фэлк не лжет о сравнении с Джорданом . Он чертовски прав. Если бы Джордан решил собрать суперкоманду, он бы выиграл около 10 титулов», – сказал эксперт ESPN.

Ранее Фэлк заявил, что Джордан выиграл бы 15 чемпионатов, если бы сам выбирал себе команды и звездных партнеров.