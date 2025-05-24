Стивен Эй Смит: «Если бы Джордан решил собрать суперкоманду, он бы выиграл 10 титулов»
Стивен Эй Смит поддержал заявление бывшего агента Майкла Джордана.
«Дэвид Фэлк не лжет о сравнении с Джорданом. Он чертовски прав. Если бы Джордан решил собрать суперкоманду, он бы выиграл около 10 титулов», – сказал эксперт ESPN.
Ранее Фэлк заявил, что Джордан выиграл бы 15 чемпионатов, если бы сам выбирал себе команды и звездных партнеров.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал ESPN
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