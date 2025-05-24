Крис Чайлдс: «Джордан был одним из самых грязных игроков в истории баскетбола»
Чайлдс считает, что легенда «Буллс» входит в число самых нечестных игроков.
«Люди не понимают – Майкл был одним из самых грязных игроков в истории баскетбола. Он мог ударить тебя исподтишка, а потом смотреть на судью, ожидая помощи.
С самого начала я придерживался принципа: я такой же мужчина, как и ты, и хочу, чтобы ко мне относились соответственно. Если ты не уважаешь меня, я сам это возьму. И это то, что я давал понять с первых секунд на площадке», – сказал Чайлдс.
Крис Чайлдс выступал в НБА с 1994 по 2003 год, включая 5 лет в составе «Никс».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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