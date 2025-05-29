«Оклахома» – вторая среди самых молодых финалистов за последние 70 лет
Средний возраст игроков «Оклахомы» составляет 25,56 года.
«Тандер» занимает второе место среди самых молодых команд, участвовавших в финальных серия НБА, за последние 70 лет.
Самой молодой командой является «Портленд» сезона-1976/77. Ее средний возраст был 25,03 года.
Финальная серия НБА начнется в Оклахома-Сити в четверг, 5 июня.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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