«Оклахома» – вторая среди самых молодых финалистов за последние 70 лет

Средний возраст игроков «Оклахомы» составляет 25,56 года.

«Тандер» занимает второе место среди самых молодых команд, участвовавших в финальных серия НБА, за последние 70 лет.

Самой молодой командой является «Портленд » сезона-1976/77. Ее средний возраст был 25,03 года.

Финальная серия НБА начнется в Оклахома-Сити в четверг, 5 июня.