Шэй Гилджес-Александер – первый MVP, прошедший в финальную серию, с 2016 года

Шэй Гилджес-Александер станет первым MVP-финалистом с 2016 года.

Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер станет первым за последние 9 лет игроком, который в одном сезоне получил награду MVP регулярного чемпионата и сыграл в финальной серии лиги.

Последним, кому это удалось, был разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри в сезоне-2015/16.

Финальная серия начнется в Оклахома-Сити в четверг, 5 июня.