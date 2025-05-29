Шэй Гилджес-Александер – первый MVP, прошедший в финальную серию, с 2016 года
Шэй Гилджес-Александер станет первым MVP-финалистом с 2016 года.
Атакующий защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер станет первым за последние 9 лет игроком, который в одном сезоне получил награду MVP регулярного чемпионата и сыграл в финальной серии лиги.
Последним, кому это удалось, был разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в сезоне-2015/16.
Финальная серия начнется в Оклахома-Сити в четверг, 5 июня.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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