Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер спас НБА»

Джефф Тиг считает, что защитник «Оклахомы» спас НБА.

«Я хочу сказать кое-что о Шэе Гилджес-Александере . Я считаю, что ШГА спас НБА.

Я говорю это не из-за того, как он выступил, а из-за того, как он играет. Он спас НБА, потому что НБА – это лига подражателей, и он довел до совершенства игру на средней дистанции. Он вернул возможность бросать со средней дистанции.

Игра свелась к тому, что каждая атака завершается либо трехочковым броском, либо проходом. Меня распяли в «Миннесоте» за то, что я хотел бросать со средней дистанции. А ШГА стал MVP, и его любимый бросок – это бросок со средней дистанции. Он буквально спас НБА», – сказал бывший игрок НБА .