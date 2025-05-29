Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер спас НБА»
Джефф Тиг считает, что защитник «Оклахомы» спас НБА.
«Я хочу сказать кое-что о Шэе Гилджес-Александере. Я считаю, что ШГА спас НБА.
Я говорю это не из-за того, как он выступил, а из-за того, как он играет. Он спас НБА, потому что НБА – это лига подражателей, и он довел до совершенства игру на средней дистанции. Он вернул возможность бросать со средней дистанции.
Игра свелась к тому, что каждая атака завершается либо трехочковым броском, либо проходом. Меня распяли в «Миннесоте» за то, что я хотел бросать со средней дистанции. А ШГА стал MVP, и его любимый бросок – это бросок со средней дистанции. Он буквально спас НБА», – сказал бывший игрок НБА.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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