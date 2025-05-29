Демар Дерозан о Леброне Джеймсе: «Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен»
Демар Дерозан выразил восхищение игрой Леброна Джеймса в 40 лет.
«Когда «Лейкерс» проиграли, многие смеялись, что Леброну не удалось пройти первый раунд. Помню, как сказал кому-то, что большинство этих ублюдков не имели бы шансов против Леброна 2016 года.
Многие забывают, что этот парень играет уже 22 года. Мы не видели ни в одном виде спорта, чтобы кому-то удавалось доминировать так долго. Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен.
Я почти уверен, что 99% игроков лиги не смогут ничего из этого в 40 лет. Так что всегда легко придираться к величию, когда ты не видел его на таком уровне раньше», – сказал форвард «Сакраменто».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
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