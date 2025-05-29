Демар Дерозан о Леброне Джеймсе: «Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен»

Демар Дерозан выразил восхищение игрой Леброна Джеймса в 40 лет.

«Когда «Лейкерс » проиграли, многие смеялись, что Леброну не удалось пройти первый раунд. Помню, как сказал кому-то, что большинство этих ублюдков не имели бы шансов против Леброна 2016 года.

Многие забывают, что этот парень играет уже 22 года. Мы не видели ни в одном виде спорта, чтобы кому-то удавалось доминировать так долго. Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен.

Я почти уверен, что 99% игроков лиги не смогут ничего из этого в 40 лет. Так что всегда легко придираться к величию, когда ты не видел его на таком уровне раньше», – сказал форвард «Сакраменто ».