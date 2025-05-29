Энтони Эдвардс поздравил «Оклахому» с выходом в финал
«Оклахома» разгромила «Миннесоту» в 5-м матче серии – 124:94.
«Тандер» вышли в финал НБА впервые с 2012 года.
После пятой игры «Тандер» чествовали как победителей Западной конференции. Лидер «волков» Энтони Эдвардс поздравил Шэя Гилджес-Александера и его партнеров с этим достижением.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3762 голоса
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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