Энтони Эдвардс поздравил «Оклахому» с выходом в финал

«Оклахома» разгромила «Миннесоту» в 5-м матче серии – 124:94.

«Тандер» вышли в финал НБА впервые с 2012 года.

После пятой игры «Тандер» чествовали как победителей Западной конференции. Лидер «волков» Энтони Эдвардс поздравил Шэя Гилджес-Александера и его партнеров с этим достижением.