Женская НБА. «Индиана» в гостях уступила «Вашингтону»
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» в отсутствие Кейтлин Кларк не справилась с «Вашингтоном» в гостях.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Индиана – 83:77 (19:23, 25:17, 16:13, 23:24)
ВАШИНГТОН: Сайкс (21 + 9 подборов), Ириафен (16 + 8 подборов), Остин (13), Ситрон (13 + 7 подборов)
ИНДИАНА: Боннер (21), Митчелл (14), Ховард (11 + 6 подборов), Бостон (10 + 7 подборов)
29 мая. 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1163 голоса
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Морэнт
Кузма
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
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