Женская НБА. «Индиана» в гостях уступила «Вашингтону»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» в отсутствие Кейтлин Кларк не справилась с «Вашингтоном » в гостях.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Индиана – 83:77 (19:23, 25:17, 16:13, 23:24)

ВАШИНГТОН : Сайкс (21 + 9 подборов), Ириафен (16 + 8 подборов), Остин (13), Ситрон (13 + 7 подборов)

ИНДИАНА : Боннер (21), Митчелл (14), Ховард (11 + 6 подборов), Бостон (10 + 7 подборов)

29 мая . 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.