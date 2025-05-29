2

Женская НБА. «Индиана» в гостях уступила «Вашингтону»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» в отсутствие Кейтлин Кларк не справилась с «Вашингтоном» в гостях.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Индиана – 83:77 (19:23, 25:17, 16:13, 23:24)

ВАШИНГТОН: Сайкс (21 + 9 подборов), Ириафен (16 + 8 подборов), Остин (13), Ситрон (13 + 7 подборов)

ИНДИАНА: Боннер (21), Митчелл (14), Ховард (11 + 6 подборов), Бостон (10 + 7 подборов)

29 мая. 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1163 голоса
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
logoженская НБА
logoВашингтон жен
результаты
Индиана жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пейдж Бекерс – первый игрок в истории WNBA, набравший 60 очков и 30 передач в первых пяти матчах карьеры
вчера, 16:28
Алисса Томас: «Если Энджел Риз говорит, что слышала расистские оскорбления, то мы ей верим»
1вчера, 16:20
Пейдж Бекерс одержала первую победу в женской НБА, набрав 21+7+5 при 80% точности с игры
4вчера, 10:19Видео
Женская НБА. 24 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» разгромить «Голден Стэйт», «Миннесота» справилась с «Сиэтлом» и другие результаты
1вчера, 04:35
Главные новости
НБА. Восточной конференции. «Нью-Йорк» примет «Индиану» в 5-м матче серии
113 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Буду удивлен, если «Миннесота» сохранит Джулиуса Рэндла, Наза Рида и Никила Александер-Уокера»
21 минуту назад
«Оклахома» – вторая среди самых молодых финалистов за последние 70 лет
36 минут назад
Эксперт Майк Гринберг: «Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции»
2сегодня, 15:27
Шэй Гилджес-Александер – первый MVP, прошедший в финальную серию, с 2016 года
1сегодня, 15:17
Финальная серия плей-офф НБА начнется 5 июня
сегодня, 14:53Фото
Джей Уильямс: «Объединение с Кевином Дюрэнтом значительно повысило бы баскетбольный IQ Энтони Эдвардса»
4сегодня, 14:45
Демар Дерозан о Леброне Джеймсе: «Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен»
4сегодня, 14:00
Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер спас НБА»
10сегодня, 13:42
«Хапоэль Тель-Авив» может присоединиться к Единой лиге ВТБ (Israel Hayom)
14сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Найджел Уильямс-Госс: «Усугубил травму в «Финале четырех». На восстановление нужно три недели»
48 минут назад
Хавьер Паскуаль: «Очень важно выиграть второй матч – нередко именно он становится решающим»
сегодня, 14:24
Ксавьер Мун: «Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений»
1сегодня, 14:22
Найджел Уильямс-Госс выбыл до конца сезона из-за травмы
сегодня, 13:13
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» примет «Партизан», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью»
4сегодня, 12:02
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Элан Шалон» примет «Виллербан», «Дижон» – «Париж»
сегодня, 12:02
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Тофаш» примет «Бахчешехир», «Фенербахче» – «Тюрк Телеком»
2сегодня, 12:02
Джордан Отт из «Кливленда» присоединится к тренерскому штабу Луки Банки в сборной Латвии
сегодня, 11:53
Алекс Хэмилтон покинул «Пари НН» по истечении контракта
сегодня, 11:06Фото
ACB. «Жирона» примет «Форсу Льейду»
сегодня, 10:46