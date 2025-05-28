Алисса Томас: «Если Энджел Риз говорит, что слышала расистские оскорбления, то мы ей верим»

Алисса Томас поддержала Энджел Риз, которая подверглась расистским оскорблениям.

«Я считаю, что игроки должны держаться вместе. Если Энджел Риз говорит, что слышала это, то мы ей верим. Я ей верю.

Я сама много чего слышала от болельщиков. Главное – это баскетбол. Болельщики заходят слишком далеко. Они приходят на матч и думают, что могу делать все, что захотят.

Это неприемлемо. Мы продолжим бороться с этим, независимо от того, нашли они что-нибудь или нет. Я знаю, что многие игроки слышали много чего. Мы продолжим поддерживать друг друга», – сказала баскетболистка «Финикса ».

В сети появились обвинения в расистском поведении болельщиков «Индианы » и оскорблениях в адрес Риз («Чикаго »). Женская НБА провела расследование обстоятельств и не нашла подтверждений этим заявлениям.