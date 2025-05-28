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Женская НБА. 24 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» разгромить «Голден Стэйт», «Миннесота» справилась с «Сиэтлом» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного чемпионата женской НБА.

Действующий чемпион «Нью-Йорк» крупно обыграл на своей площадке «Голден Стэйт», «Миннесота» дома уверенно победила «Сиэтл». Оба финалиста предыдущего сезона идут без проигрышей.

21+5+7 от Пейдж Бекерс помогли «Далласу» справиться с «Коннектикутом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Даллас – 87:109 (24:23, 18:33, 32:32, 13:21)

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (27 + 6 подборов), Мэбри (19), Хартли (12)

ДАЛЛАС: Бекерс (21 + 5 подборов + 7 передач)

28 мая. 2.00

Нью-Йорк – Голден Стэйт – 95:67 (27:10, 21:19, 19:22, 28:16)

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (24), Йоханнес (18), Джонс (13 + 10 подборов + 5 передач)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Бартон (13 + 6 передач), Торнтон (13 + 6 подборов), Фэгбени (11), Мартин (10)

28 мая. 2.00

Миннесота – Сиэтл – 82:77 (26:11, 13:18, 15:22, 28:26)

МИННЕСОТА: Уильямс (23 + 5 подборов), Коллиер (16 + 10 подборов + 5 передач), Смит (16 + 7 подборов), Макбрайд (15)

СИЭТЛ: Уильямс (20 + 6 передач), Диггинс-Смит (18), Огвумике (11 + 8 подборов), Уилер (10)

28 мая. 3.00

Лос-Анджелес – Атланта – 82:88 (15:16, 16:24, 22:26, 29:22)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (28 + 6 подборов + 8 передач), Плам (27 + 5 передач), Стивенс (10 + 11 подборов)

АТЛАНТА: Грэй (25 + 5 подборов + 6 передач), Ховард (15 + 9 подборов + 7 передач), Джонс (13), Хиллмон-Бэйкер (11 + 7 подборов),

28 мая. 5.00

Финикс – Чикаго – 94:89 (17:21, 21:23, 29:27, 27:18)

ФИНИКС: Сабалли (20 + 8 подборов), Лакса (18), Макани (13 + 5 подборов), Уэстбелд (13 + 5 подборов), Томас (10 + 7 подборов + 15 передач)

ЧИКАГО: Эткинс (21 + 6 подборов), Кардосо (16 + 9 подборов), Вандерслут (15 + 11 передач), Нерс (14), Риз (13 + 15 подборов)

28 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1149 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
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