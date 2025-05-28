Женская НБА. 24 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» разгромить «Голден Стэйт», «Миннесота» справилась с «Сиэтлом» и другие результаты
Действующий чемпион «Нью-Йорк» крупно обыграл на своей площадке «Голден Стэйт», «Миннесота» дома уверенно победила «Сиэтл». Оба финалиста предыдущего сезона идут без проигрышей.
21+5+7 от Пейдж Бекерс помогли «Далласу» справиться с «Коннектикутом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Даллас – 87:109 (24:23, 18:33, 32:32, 13:21)
КОННЕКТИКУТ: Чарльз (27 + 6 подборов), Мэбри (19), Хартли (12)
ДАЛЛАС: Бекерс (21 + 5 подборов + 7 передач)
28 мая. 2.00
Нью-Йорк – Голден Стэйт – 95:67 (27:10, 21:19, 19:22, 28:16)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (24), Йоханнес (18), Джонс (13 + 10 подборов + 5 передач)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Бартон (13 + 6 передач), Торнтон (13 + 6 подборов), Фэгбени (11), Мартин (10)
28 мая. 2.00
Миннесота – Сиэтл – 82:77 (26:11, 13:18, 15:22, 28:26)
МИННЕСОТА: Уильямс (23 + 5 подборов), Коллиер (16 + 10 подборов + 5 передач), Смит (16 + 7 подборов), Макбрайд (15)
СИЭТЛ: Уильямс (20 + 6 передач), Диггинс-Смит (18), Огвумике (11 + 8 подборов), Уилер (10)
28 мая. 3.00
Лос-Анджелес – Атланта – 82:88 (15:16, 16:24, 22:26, 29:22)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (28 + 6 подборов + 8 передач), Плам (27 + 5 передач), Стивенс (10 + 11 подборов)
АТЛАНТА: Грэй (25 + 5 подборов + 6 передач), Ховард (15 + 9 подборов + 7 передач), Джонс (13), Хиллмон-Бэйкер (11 + 7 подборов),
28 мая. 5.00
Финикс – Чикаго – 94:89 (17:21, 21:23, 29:27, 27:18)
ФИНИКС: Сабалли (20 + 8 подборов), Лакса (18), Макани (13 + 5 подборов), Уэстбелд (13 + 5 подборов), Томас (10 + 7 подборов + 15 передач)
ЧИКАГО: Эткинс (21 + 6 подборов), Кардосо (16 + 9 подборов), Вандерслут (15 + 11 передач), Нерс (14), Риз (13 + 15 подборов)
28 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.