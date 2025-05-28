Пейдж Бекерс одержала первую победу в женской НБА, набрав 21+7+5 при 80% точности с игры

Пейдж Бекерс провела лучший матч в женской НБА.

1-й номер драфта-2025 помогла «Далласу » одержать первую победу в сезоне над «Коннектикутом» (109:87). Команда идет с результатом 1-4.

На счету Бекерс 21 очко, 5 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовала 8 из 10 бросков с игры и 5 из 6 с линии.