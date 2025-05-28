Пейдж Бекерс одержала первую победу в женской НБА, набрав 21+7+5 при 80% точности с игры
Пейдж Бекерс провела лучший матч в женской НБА.
1-й номер драфта-2025 помогла «Далласу» одержать первую победу в сезоне над «Коннектикутом» (109:87). Команда идет с результатом 1-4.
На счету Бекерс 21 очко, 5 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Защитник реализовала 8 из 10 бросков с игры и 5 из 6 с линии.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1158 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Women’s Hoops Network
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