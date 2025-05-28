Пейдж Бекерс – первый игрок в истории WNBA, набравший 60 очков и 30 передач в первых пяти матчах карьеры
Пейдж Бекерс установила рекорд WNBA.
Разыгрывающая «Далласа» стала первым игроком в истории женской НБА, который набрал 60 очков и сделал 30 передач в первых пяти матчах карьеры.
Вчера 1-й номер драфта-2025 помогла «Далласу» одержать первую победу в сезоне над «Коннектикутом» (109:87), набрав 21 очко, 5 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1163 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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