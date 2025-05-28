Чендлер Парсонс: «Даже Джейлен Брансон больше суперзвезда, чем Тайриз Халибертон»

Чендлер Парсонс объяснил, почему Тайриз Халибертон не является суперзвездой.

«Существуют разные уровни. Есть звезды, суперзвезды и мегазвезды. Если Стеф Карри – суперзвезда, то Тайриз Халибертон не может ею быть, потому что они находятся на разных уровнях славы, мирового признания и влияния на игру.

Тайриз Халибертон очень хорош. Он был невероятен во вчерашнем матче. Он был идеален. Но когда мы говорим о суперзвезде, мы имеем в виду таких игроков, как Джеймс Харден, Кевин Дюрэнт, Расселл Уэстбрук.

Мне кажется, что мы слишком разбрасываемся этим словом. Даже Джейлен Брансон – больше суперзвезда, чем Тайриз Халибертон», – сказал бывший игрок НБА.