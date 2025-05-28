Чендлер Парсонс: «Даже Джейлен Брансон больше суперзвезда, чем Тайриз Халибертон»
Чендлер Парсонс объяснил, почему Тайриз Халибертон не является суперзвездой.
«Существуют разные уровни. Есть звезды, суперзвезды и мегазвезды. Если Стеф Карри – суперзвезда, то Тайриз Халибертон не может ею быть, потому что они находятся на разных уровнях славы, мирового признания и влияния на игру.
Тайриз Халибертон очень хорош. Он был невероятен во вчерашнем матче. Он был идеален. Но когда мы говорим о суперзвезде, мы имеем в виду таких игроков, как Джеймс Харден, Кевин Дюрэнт, Расселл Уэстбрук.
Мне кажется, что мы слишком разбрасываемся этим словом. Даже Джейлен Брансон – больше суперзвезда, чем Тайриз Халибертон», – сказал бывший игрок НБА.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1163 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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