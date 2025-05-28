Джей Уильямс: «Если вы проснулись сегодня и не сказали, что Тайриз Халибертон – суперзвезда, не разговаривайте со мной о баскетболе»

Джей Уильямс объяснил, почему считает Тайриза Халибертона суперзвездой.

«Если вы проснулись сегодня, в среду, 28 мая, и не сказали, что Тайриз Халибертон – суперзвезда, не разговаривайте со мной о баскетболе.

Владение за владением, он лучший манипулятор в игре. Он манипулировал каждой атакой во вчерашнем матче, находя правильные матчапы, проводя контратаки, отдавая «хоккейные передачи». Он был активен с самого начала матча и повлиял на более чем 80 очков команды», – сказал эксперт ESPN.