Джей Уильямс: «Если вы проснулись сегодня и не сказали, что Тайриз Халибертон – суперзвезда, не разговаривайте со мной о баскетболе»
Джей Уильямс объяснил, почему считает Тайриза Халибертона суперзвездой.
«Если вы проснулись сегодня, в среду, 28 мая, и не сказали, что Тайриз Халибертон – суперзвезда, не разговаривайте со мной о баскетболе.
Владение за владением, он лучший манипулятор в игре. Он манипулировал каждой атакой во вчерашнем матче, находя правильные матчапы, проводя контратаки, отдавая «хоккейные передачи». Он был активен с самого начала матча и повлиял на более чем 80 очков команды», – сказал эксперт ESPN.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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