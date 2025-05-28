Тайриз Халибертон о Беннедикте Матурине: «Ему просто нужно было освоиться»

Игроки «Индианы» отметили выступление Беннедикта Матурина.

Форвард набрал 20 очков за 12 минут и помог своей команды увеличить отрыв в серии (3-1).

«Ему нужно было освоиться. Конечно, он пока не показывал своей игры в этой серии. Но мы знали, что ему будет достаточно одного успеха для прорыва. Он попал средний «джампер» сразу после выхода на площадку.

Нам очень не хватало его в прошлом плей-офф. Его заряда энергии со скамейки, парня, который может выйти на паркет и заработать 11 штрафных, агрессивного в свои минуты, показывающего все, на что он способен», – рассудил Тайриз Халибертон.

«Он внес очень большой вклад в победу. У него тяжелый отрезок, мало минут или еще что-то. Но его стойкость, настрой на матч стали предельно важными. Он отлично действовал в защите, выглядел раскованным на площадке в своем стиле. Мне очень понравились его энергия и напор. В таком виде против него тяжело обороняться, закрывать ему дорогу к кольцу.

Очень рад за него, потому что он предельно серьезно относится к баскетболу и очень хочет быть частью нашего успеха», – добавил форвард Паскаль Сиакам.

«Наша цель ясна. Все хотят титул, но для этого необходимо выкладываться в нужных областях. Сегодня был сделан шаг в правильном направлении», – заключил сам Матурин.