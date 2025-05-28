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«Мне нужно увидеть больше стабильности». Стивен Эй Смит не готов назвать Тайриза Халибертона суперзвездой

Стивен Эй Смит все еще не готов назвать Тайриза Халибертона суперзвездой.

«Тайриз Халибертон показал суперзвездное выступление во вчерашнем матче. 32 очка, 15 передач, 12 подборов, 4 перехвата и ни одной потери. Это было выдающееся выступление уровня суперзвезды. Он заслуживает всяческой похвалы.

Но когда я говорю о суперзвезде, я имею в виду стабильную первую опцию, перед каждым матчем с которой команды должны составлять план на игру. И на мой взгляд, Тайриз Халибертон не всегда является таким игроком. Даже в этой серии была пара матчей, когда он не проявил себя.

Он чертовски хорош. Он молодая, восходящая звезда. Мне нужно увидеть больше стабильности, прежде чем я дам ему такой ярлык», – сказал эксперт ESPN.

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КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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