Рик Карлайл об отсутствии потерь у Тайриза Халибертона: «В будущем в его честь назовут новую статистическую категорию»
Рик Карлайл прокомментировал статистику своего разыгрывающего.
Тайриз Халибертон оформил исторический трипл-дабл (32+12+15) и провел 11-й матч с 15 передачами и 0 потерь, приближаясь к лидерам по подобным показателям. «Индиана» побеждает 3-1 в финале Востока.
«Сегодня он посылал мяч вперед, что было для нас очень важно. Отсутствие потерь в подобных розыгрышах совершенно исключительно.
Это стало его «фишкой». В будущем возникнет новая статистическая категория, которая, возможно, будет названа его именем. Он, Крис Пол, таких парней очень мало. Стоктон мало терял мяч. У Леброна Джеймса редко бывают потери. Это отличительная особенность величайших игроков в истории.
Тайриз очень гордится этой своей чертой и черпает мотивацию оттуда», – заключил главный тренер «Пэйсерс».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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