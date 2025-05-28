Рик Карлайл об отсутствии потерь у Тайриза Халибертона: «В будущем в его честь назовут новую статистическую категорию»

Рик Карлайл прокомментировал статистику своего разыгрывающего.

Тайриз Халибертон оформил исторический трипл-дабл (32+12+15) и провел 11-й матч с 15 передачами и 0 потерь, приближаясь к лидерам по подобным показателям. «Индиана » побеждает 3-1 в финале Востока.

«Сегодня он посылал мяч вперед, что было для нас очень важно. Отсутствие потерь в подобных розыгрышах совершенно исключительно.

Это стало его «фишкой». В будущем возникнет новая статистическая категория, которая, возможно, будет названа его именем. Он, Крис Пол , таких парней очень мало. Стоктон мало терял мяч. У Леброна Джеймса редко бывают потери. Это отличительная особенность величайших игроков в истории.

Тайриз очень гордится этой своей чертой и черпает мотивацию оттуда», – заключил главный тренер «Пэйсерс».