Тайриз Халибертон о рекордном трипл-дабле: «Ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше»

Тайриз Халибертон посмеялся над своим достижением.

Разыгрывающий «Индианы» оформил первый трипл-дабл с 30+ очками и 0 потерь в истории плей-офф, а также присоединился к Оскару Робертсону (2) и Николе Йокичу (1) в списке игроков, которые набирали 30+ очков, 15+ передач и 10+ подборов в плей-офф.

«Я не был в курсе. Ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше.

Просто пытаюсь играть правильно, влиять на победы. После получения большого контракта мне нужно было взять на себя соответствующие обязанности. Так что я стараюсь приносить результат команде.

Мы здесь строим нечто особенное, что-то интересное. Стараюсь быть на переднем плане этого прогресса. Сегодня у меня получилось.

Но впереди еще столько возможностей стать лучше, столько областей для роста, для меня и для коллектива», – заключил Халибертон .