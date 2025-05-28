  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайриз Халибертон о рекордном трипл-дабле: «Ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше»
16

Тайриз Халибертон о рекордном трипл-дабле: «Ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше»

Тайриз Халибертон посмеялся над своим достижением.

Разыгрывающий «Индианы» оформил первый трипл-дабл с 30+ очками и 0 потерь в истории плей-офф, а также присоединился к Оскару Робертсону (2) и Николе Йокичу (1) в списке игроков, которые набирали 30+ очков, 15+ передач и 10+ подборов в плей-офф.

«Я не был в курсе. Ощущение, что мы выдумываем статистику, чтобы я выглядел лучше.

Просто пытаюсь играть правильно, влиять на победы. После получения большого контракта мне нужно было взять на себя соответствующие обязанности. Так что я стараюсь приносить результат команде.

Мы здесь строим нечто особенное, что-то интересное. Стараюсь быть на переднем плане этого прогресса. Сегодня у меня получилось.

Но впереди еще столько возможностей стать лучше, столько областей для роста, для меня и для коллектива», – заключил Халибертон.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1153 голоса
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoИндиана
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoТайриз Халибертон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рик Карлайл об отсутствии потерь у Тайриза Халибертона: «В будущем в его честь назовут новую статистическую категорию»
5вчера, 05:32
Тайриз Халибертон выдал 11-ю игру в карьере с 15+ передачами и 0 потерь. Это третий результат в истории НБА
17вчера, 04:10
Тайриз Халибертон сделал первый трипл-дабл в истории плей-офф с 30+ очками, 15+ передачами и 0 потерями
10вчера, 03:39Видео
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Буду удивлен, если «Миннесота» сохранит Джулиуса Рэндла, Наза Рида и Никила Александер-Уокера»
16 минут назад
«Оклахома» – вторая среди самых молодых финалистов за последние 70 лет
31 минуту назад
Эксперт Майк Гринберг: «Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции»
255 минут назад
Шэй Гилджес-Александер – первый MVP, прошедший в финальную серию, с 2016 года
1сегодня, 15:17
Финальная серия плей-офф НБА начнется 5 июня
сегодня, 14:53Фото
Джей Уильямс: «Объединение с Кевином Дюрэнтом значительно повысило бы баскетбольный IQ Энтони Эдвардса»
4сегодня, 14:45
Демар Дерозан о Леброне Джеймсе: «Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен»
4сегодня, 14:00
Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер спас НБА»
10сегодня, 13:42
«Хапоэль Тель-Авив» может присоединиться к Единой лиге ВТБ (Israel Hayom)
14сегодня, 13:30
Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» проведет второй домашний матч с ЦСКА
13сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Найджел Уильямс-Госс: «Усугубил травму в «Финале четырех». На восстановление нужно три недели»
43 минуты назад
Хавьер Паскуаль: «Очень важно выиграть второй матч – нередко именно он становится решающим»
сегодня, 14:24
Ксавьер Мун: «Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений»
1сегодня, 14:22
Найджел Уильямс-Госс выбыл до конца сезона из-за травмы
сегодня, 13:13
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» примет «Партизан», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью»
4сегодня, 12:02
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Элан Шалон» примет «Виллербан», «Дижон» – «Париж»
сегодня, 12:02
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Тофаш» примет «Бахчешехир», «Фенербахче» – «Тюрк Телеком»
2сегодня, 12:02
Джордан Отт из «Кливленда» присоединится к тренерскому штабу Луки Банки в сборной Латвии
сегодня, 11:53
Алекс Хэмилтон покинул «Пари НН» по истечении контракта
сегодня, 11:06Фото
ACB. «Жирона» примет «Форсу Льейду»
сегодня, 10:46